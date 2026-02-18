Гандей завершил выступления на Олимпиаде-2026
Украинец финишировал четвертым в своем четвертьфинальном заезде
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский шорттрекер Олег Гандей прекратил борьбу на Олимпийских играх на стадии четвертьфинала (дистанция 500 метров).
Украинец финишировал на четвертом месте, что не позволило ему квалифицироваться в полуфинал соревнований.
Стоит отметить, что участие спортсмена в стартах было под вопросом. Во время квалификации Гандей попал в завал и получил травму ноги.
Украина шла второй, но не смогла завоевать медаль в женской эстафете Олимпиады-2026.