Денис Седашов

Очередной соревновательный день на Олимпийских играх стал насыщенным для украинской сборной. Наши атлеты выступили в пяти дисциплинах, продемонстрировав лучший результат в биатлонной эстафете и шорт-треке.

Биатлон: женская четверка в топ-10

В эстафетной гонке сборную Украины представили Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалик. Украинки использовали девять дополнительных патронов и завершили соревнования на 9-м месте в финальном протоколе.

Шорт-трек: волевой финиш Гандея

Олег Гандей завершил борьбу на дистанции 500 м на стадии четвертьфинала. Несмотря на травму, полученную во время квалификации, украинец вышел на лед и финишировал четвертым с результатом 41.164. Этого не хватило для выхода в полуфинал.

Фристайл: Брикиной не хватило 0.18 балла для финала

В лыжной акробатике украинкам не удалось преодолеть квалификационный барьер. Ближе всех к выходу в финальную часть была Ангелина Брикина — она заняла 13-е место, уступив проходной 12-й позиции всего лишь минимальными 0.18 балла.

13. Ангелина Брикина (79.84)

18. Диана Яблонская (69.89)

19. Нелли Попович (64.22)

20. Оксана Яцюк (62.68)

Лыжные гонки и горнолыжный спорт

В командном спринте (лыжные гонки) женский дуэт в составе Анастасии Никон и Софии Шкатулы занял 20-е место в квалификации. Мужская пара Дмитрий Драгун — Александр Лисогор завершила отбор на 23-й позиции.

В горнолыжном спорте Анастасия Шепиленко завершила выступления на Олимпиаде соревнованиями по слалому. Украинка не смогла финишировать во второй попытке, оставшись без итогового результата.

