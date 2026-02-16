Денис Седашов

Прошел очередной день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина. Украинские атлеты выступили в четырех дисциплинах.

Шорт-трек:

Самым успешным выступлением дня стал результат Олега Гандея. В квалификации на дистанции 500 метров украинец показал второе время (забег №7). Этот результат позволил Олегу отобраться в четвертьфинал соревнований.

Фристайл:

В финале женского биг-эйра Украину представляла Катерина Коцар. По итогам своих прыжков украинка заняла 10-е место.

Прыжки с трамплина:

В командных соревнованиях (суперкоманда) Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко заняли 14-ю позицию в итоговом протоколе.

Горнолыжный спорт

В мужском слаломе соревновался Дмитрий Шепьюк. Украинский горнолыжник зафиксировал 32-й результат.

Гандей может пропустить четвертьфинал Олимпиады-2026.