Итоги 16 февраля на Олимпийских играх-2026: как выступили украинцы
Украинские атлеты выступили в четырех видах спорта: шорт-треке, фристайле, горнолыжном спорте и прыжках с трамплина
16 минут назад
Прошел очередной день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина. Украинские атлеты выступили в четырех дисциплинах.
Шорт-трек:
Самым успешным выступлением дня стал результат Олега Гандея. В квалификации на дистанции 500 метров украинец показал второе время (забег №7). Этот результат позволил Олегу отобраться в четвертьфинал соревнований.
Фристайл:
В финале женского биг-эйра Украину представляла Катерина Коцар. По итогам своих прыжков украинка заняла 10-е место.
Прыжки с трамплина:
В командных соревнованиях (суперкоманда) Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко заняли 14-ю позицию в итоговом протоколе.
Горнолыжный спорт
В мужском слаломе соревновался Дмитрий Шепьюк. Украинский горнолыжник зафиксировал 32-й результат.
