Олимпийский совет Азии (ОСА) опубликовал заявление с поддержкой решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене рекомендации для спортивных организаций по допуску российских атлетов к международным турнирам.

«Олимпийский совет Азии (ОСА) от имени Азиатского олимпийского движения поприветствовал решение Исполнительного комитета МОК об отмене рекомендованных условий участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

ОСА разделяет убеждение МОК, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться войнами или конфликтами в странах, откуда они происходят.

ОСА полностью поддерживает МОК в его стремлении способствовать миру через спорт и осуждает войны, вооруженные конфликты и насилие во всем мире.

Спорт должен служить лучом надежды и объединять нации и народы. Это было наглядно продемонстрировано недавно на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье, где спортсмены из всех 45 национальных олимпийских комитетов Азии собрались вместе для мирных соревнований в период конфликтов и напряженности в Азии и во всем мире».