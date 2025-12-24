МОК огласил о изменениях в программе юношеских Олимпийских игр-2028
Турнир станет короче
около 2 часов назад
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил об изменениях в программе зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в итальянском регионе Доломит Валтеллина.
Игры 2028 года окажутся короче, чем предыдущие соревнования, а количество участников сократится на 20%.
Программа Олимпиады будет включать семь основных зимних олимпийских видов спорта: биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, санный спорт, коньковые и лыжные виды. Также организаторы введут семь новых дисциплин, а исключат 15. Цитирует члена МОК, главу комиссии по Олимпийской программе Карла Стоса Inside The Games.
«Новая программа отражает четкую приверженность принципам устойчивого развития, инновациям и форматов спортивных соревнований, ориентированных на молодежь. Самое главное – программа гарантирует, что юношеские Олимпийские игры в регионе Доломит Вальтеллина в 2028 году предоставят молодым спортсменам опыт мирового уровня, который будет соответствовать их потребностям в развитии и возможностям региона, принимающего их».
Милан и Кортина готовятся к Олимпиаде-2026: ожидают миллиардные прибыли и 13 тысяч рабочих мест