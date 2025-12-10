Денис Седашов

В Милане открылась выставка «Олимпийские игры – 3000 лет истории», которая будет работать до 22 марта. Она посвящена истории спорта, выдающимся спортсменам и ценностям Олимпийского движения — от древности до современности. Инициатива реализована совместно с Олимпийским музеем, Фондом Луиджи Ровати и Кантональным музеем археологии и истории.

Экспозиция является частью Культурной олимпиады, междисциплинарной программы, связанной с зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2026 года в Милане и Кортина, которая призвана подчеркнуть наследие и ценности Олимпийского движения.

Выставка предоставляет редкую возможность увидеть, как спорт формировал общества на протяжении веков и насколько глубоко укоренились ценности современного Олимпийского движения. Анхелита Тео Директор Олимпийского музея

Ahead of #MilanoCortina2026, a stunning new exhibition named "The Olympic Games™ – A 3000-Year History" has opened at the Fondazione Luigi Rovati in Milan, co-produced by the @olympicmuseum.



It explores how sport has shaped societies across time ➡️🔗 https://t.co/AzGHngvIwd pic.twitter.com/IEKzcyjdgT — IOC MEDIA (@iocmedia) December 3, 2025

На выставке представлено 39 уникальных экспонатов из Олимпийского музея в Лозанне, многие из которых показаны публике впервые: майка Усэйна Болта, спринтерские шиповки Майкла Джонсона, баскетбольные кроссовки Майкла Джордана, лыжный костюм Альберто Томбы. Также можно увидеть медали, сертификаты, олимпийские факелы и другие символы современного олимпизма, позволяющие проследить историю Игр и отметить их главных героев.

