Не медаль, а пазл: Андерссон потеряла часть своей награды во время празднования
Награда сломалась на три части
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Призер Олимпийских игр Эбба Андерссон сообщила, что потеряла часть серебряной медали, завоеванной в скиатлоне на Олимпийских играх-2026.
По словам шведской спортсменки, инцидент произошел на лыжном стадионе Лаго ди Тезеро сразу после церемонии награждения. Слова приводит SVT.
Мы с Фридой решили подойти к нашему фан-клубу. Я бежала следом за ней, и моя медаль упала в снег. Она разбилась на три части, одну из них я не смогла найти. Надеюсь, у организаторов есть какой-то план Б на такой случай.
