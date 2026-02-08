Владимир Кириченко

В субботу, 7 февраля, итальянская полиция применила слезоточивый газ и водометы против нескольких десятков протестующих, которые бросали петарды и пытались выйти на автомагистраль рядом с одним из объектов зимних Олимпийских игр-2026. Об этом сообщает ABC News.

Столкновение произошло в конце марша, в котором участвовали тысячи людей. Акция была направлена против экологического ущерба от Игр, а также против присутствия американских агентов в Италии.

После стычки полиция сдержала агрессивно настроенных демонстрантов, которые, вероятно, пытались добраться до олимпийской хоккейной арены в районе Сантанджулия.

Ранее группа протестующих в масках привела в действие дымовые шашки и петарды на мосту над строительной площадкой примерно в 800 метрах от Олимпийской деревни, где размещаются около 1 500 спортсменов.

Полицейские фургоны за временным металлическим заграждением перекрыли дорогу к деревне атлетов, однако протест в результате изменил направление и продолжился в сторону объекта в Сантанджулии. По всему маршруту была развернута усиленная полицейская охрана.

Ранее стало известно, что члены МОК готовы вернуть россию в международные турниры.