Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти».

«Владиславу Гераскевичу дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в «шлеме памяти» — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим героям.

Сегодня Владислав не стартовал, но он был не один – с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что, когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа.

Победа для Владислава. Победа для всей страны».