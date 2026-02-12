НОК Украины: «Гераскевич не стартовал, но был не один — с ним была, есть и будет вся Украина»
Национальный олимпийский комитет поддержал нашего скелетониста
около 1 часа назад
Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти».
«Владиславу Гераскевичу дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в «шлеме памяти» — как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим героям.
Сегодня Владислав не стартовал, но он был не один – с ним была, есть и будет вся Украина. Потому что, когда спортсмен выходит за правду, честь и память — это уже победа.
Победа для Владислава. Победа для всей страны».
Напомним, что Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на зимних Олимпийских играх-2026. Решение было принято непосредственно перед началом соревнований.