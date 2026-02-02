Папа Римский призвал мировых лидеров использовать Олимпиаду для перемирия
Лев XIV выразил обеспокоенность ростом напряженности между соседними странами
около 3 часов назад
Папа Римский Лев XIV обратился к мировым лидерам с призывом использовать предстоящие Зимние Олимпийские игры в Италии как возможность для достижения перемирия и снижения международной напряженности.
Понтифик также отреагировал на обострение отношений между Кубой и Соединенными Штатами Америки, подчеркнув важность диалога между сторонами.
Получил тревожные новости о росте напряженности между Кубой и Соединенными Штатами Америки, двумя соседними странами. Повторяю послание кубинских епископов и призываю все ответственные стороны способствовать искреннему и эффективному диалогу, чтобы избежать насилия и любых действий, которые могли бы усилить страдания кубинского народа.
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Шесть тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность на Олимпиаде-2026.