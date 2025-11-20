Президент МОК: «Спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации»
Кирсти Ковентри – за спорт вне политики
около 3 часов назад
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены должны иметь возможность соревноваться без дискриминации или политического вмешательства.
Ковентри цитирует официальный сайт МОК.
«Спорт должен оставаться маяком надежды – местом, где люди могут собираться вместе в духе мирного соревнования. В этом суть олимпизма: каждый допущенный спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства.
Принимающие страны должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала кризис, я бы не дошла до Олимпийских игр, не выиграла свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем другим. Спорт изменил мою жизнь. И я очень благодарна за это и буду бороться каждый день, чтобы спортсмены из каждого уголка нашего мира имели такие же возможности.
Мы прислушиваемся ко всем голосам и относимся к каждому члену с одинаковым уважением. Мы приветствуем новые идеи, откуда бы они ни исходили. Универсальность спорта означает, что каждый спортсмен, каждый НОК, каждая федерация имеют одинаковую ценность. Будь то с севера или с юга, в спорте все равны. Демократия в спорте означает именно это: каждый голос и каждый голос имеют одинаковый вес».
Напомним, МОК готовит новые правила для защиты женского спорта на Олимпийских играх.