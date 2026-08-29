Владимир Кириченко

Президента Олимпийского комитета Польши (PKOl) Радослава Песевича задержали правоохранительные органы в рамках расследования дела о банкротстве и мошенничестве криптовалютной платформы Zondacrypto. Об этом сообщает Onet.

Прокуратура предъявила Радославу уголовные обвинения – платная протекция (коррупционное посредничество) и удовлетворение требований только отдельных кредиторов в ущерб другим.

По данным следствия, чиновник получил от бывшего главы Zondacrypto Пшемыслава Краля часы стоимостью 40 000 евро в обмен на лоббирование интересов компании в правительственных структурах.

Также Песевичу удалось вернуть 100% инвестированного капитала в платформу. Следователи указывают, что он оказался в привилегированном положении по сравнению с тысячами других клиентов биржи, чьи возможности вывода средств в то же время были заблокированы.

Общие убытки от действий обанкротившейся Zondacrypto оцениваются в 80 млн евро, а прокуратура ведет производство по статьям о мошенничестве и отмывании средств.

Если обвинения подтвердятся, за торговлю влиянием Радослава грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

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