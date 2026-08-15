Четырехкратный олимпийский чемпион Маршан выиграл первое в карьере золото чемпионата Европы.
Француз одержал победу на дистанции 200 метров баттерфляем
Четырехкратный олимпийский чемпион, французский пловец Леон Маршан завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧЕ-2026 по плаванию в Париже.
В финале соревнований Маршан показал результат 1:51.72 минуты. Эта награда стала для него первым индивидуальным золотом на чемпионатах Европы.
Ранее на турнире в Париже Маршан завоевал серебро в составе эстафеты 4×200 метров вольным стилем. Также в его активе 4 золотые медали Олимпийских игр и 7 титулов чемпиона мира.
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию снялся с двух дистанций на чемпионате Европы в Париже.
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