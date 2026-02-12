Саакашвили – о составе Грузии на Олимпиаде-2026: «Призываю не принимать эту самозванную сборную...»
Экс-президент Сакартвело «разнес» команду своей страны
около 1 часа назад
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав олимпийской сборной своей страны на зимних Играх-2026.
«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на Зимней Олимпиаде. Из 8 спортсменов 6 – представители российского спорта или тесно связанные с ними лица.
А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе, обрусевшей грузинки, которая является ярой апологеткой Путина и оправдывает войну против Украины и оккупацию Грузии.
Я призываю остальной мир не принимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная, а на самом деле теневой филиал оккупантов».
Грузию на Играх в Милане и Кортине представляют горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури, а также фигуристы Лука Берулава, Глеб Смолкин, Ника Эгазде, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Анастасия Метёлкина.
Напомним, Саакашвили продолжает отбывать заключение в грузинской тюрьме. Политик также имеет украинское гражданство.
