Третий президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав олимпийской сборной своей страны на зимних Играх-2026.

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на Зимней Олимпиаде. Из 8 спортсменов 6 – представители российского спорта или тесно связанные с ними лица.

А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе, обрусевшей грузинки, которая является ярой апологеткой Путина и оправдывает войну против Украины и оккупацию Грузии.

Я призываю остальной мир не принимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная, а на самом деле теневой филиал оккупантов».