Стецков и Мох – седьмые в двухместных санях на ОИ-2026
Итальянки Андреа Феттер и Марион Обергофер завоевали золото
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинские спортсменки Елена Стецкив и Александра Мох заняли 7-е место в соревнованиях двухместных саней на зимних Олимпийских играх-2026.
Победу отпраздновали итальянские экипажи Андреа Феттер и Марион Обергофер, завоевавшие «золото». Серебряные награды достались немкам Даяне Айтбергер и Магдалене Матшине, которые отстали от лидеров на 0,12 секунды. Бронзу завоевали австрийки Селина Эгле и Лара Михаэла Кипп с отставанием 0,259 секунды.
