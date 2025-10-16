Трамп заявил, что может изменить место проведения летней Олимпиады-2028
Известна причина возможного решения президента США
около 1 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что может перенести зимние Олимпийские игры-2028 из Лос-Анджелеса.
Цитирует Трампа The Guardian.
«Якщо я побачу, що Лос-Анджелес не буде належним чином підготовлений, я перенесу Игры в інше місце, якщо буде потрібно. У цьому випадку, ймовірно, доведеться отримати інший вид дозволу, але ми це зробимо (дозвіл від МОК – прим.)».
Трамп также раскритиковал губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома за действия во время нынешних лесных пожаров в Лос-Анджелесе, заявив, что подобная ситуация может стать причиной переноса Игр.
«Если он не будет сотрудничать, нам придется действовать жестко».
Ранее американский президент пригрозил перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона из-за «опасных условий».
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
Олимпиада пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.