Владимир Кириченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что может перенести зимние Олимпийские игры-2028 из Лос-Анджелеса.

Цитирует Трампа The Guardian.

«Якщо я побачу, що Лос-Анджелес не буде належним чином підготовлений, я перенесу Игры в інше місце, якщо буде потрібно. У цьому випадку, ймовірно, доведеться отримати інший вид дозволу, але ми це зробимо (дозвіл від МОК – прим.)».

Трамп также раскритиковал губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома за действия во время нынешних лесных пожаров в Лос-Анджелесе, заявив, что подобная ситуация может стать причиной переноса Игр.

«Если он не будет сотрудничать, нам придется действовать жестко».

Ранее американский президент пригрозил перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона из-за «опасных условий».

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Олимпиада пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.