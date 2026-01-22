Трамп не посетит церемонию открытия зимней Олимпиады-2026
В мероприятии примут участие вице-президент и государственный секретарь США
около 10 часов назад
Президент США Дональд Трамп не поедет в Италию на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2026. Об этом сообщает NRK.
Вместо этого в мероприятии примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, который прибудет вместе со своей женой Ушей Вэнс.
Также на церемонии открытия будет присутствовать государственный секретарь США Марко Рубио.
Среди гостей открытия – олимпийские чемпионы Джоселин Ламуро-Дэвидсон и Моник Ламуро-Морандо, Аполо Оно, Эван Лайсачек.
Олимпийский огонь будет зажжен 6 февраля на футбольном стадионе Сан-Сиро в Милане.
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее стало известно, кто станет знаменосцем Украины на Олимпиаде-2026.