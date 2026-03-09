Украина — среди лидеров Паралимпиады-2026: медальный зачет после третьего дня
На счету украинцев 10 наград
около 2 часов назад
На зимовых Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился третий игровой день. Несмотря на отсутствие выступлений украинских атлетов в понедельник, 9 марта, сборная уверенно сохраняет позиции среди лидеров мирового форума.
По итогам соревновательного дня Украина продолжает занимать второе место в общекомандном зачете. В активе сине-желтых остается 10 завоеванных наград.
Первую позицию зачета на данный момент удерживает сборная Китая, которая имеет в своем активе 17 наград (8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).
Паралимпийские игры-2026: Украина опустилась на второе место, Китай захватил лидерство.
