Денис Седашов

На зимовых Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо завершился третий игровой день. Несмотря на отсутствие выступлений украинских атлетов в понедельник, 9 марта, сборная уверенно сохраняет позиции среди лидеров мирового форума.

По итогам соревновательного дня Украина продолжает занимать второе место в общекомандном зачете. В активе сине-желтых остается 10 завоеванных наград.

Первую позицию зачета на данный момент удерживает сборная Китая, которая имеет в своем активе 17 наград (8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Паралимпийские игры-2026: Украина опустилась на второе место, Китай захватил лидерство.