Японцы Миура и Кихара на Олимпиаде-2026 побили мировой рекорд титулованных россиян
Они впервые в своей карьере завоевали золото Игр
около 1 часа назад
Дважды серебряные призёры Олимпиад в командном первенстве, двукратные чемпионы мира японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара установили новый мировой рекорд по баллам, полученным за произвольную программу.
Это произошло на текущей Олимпиаде-2026 в Милане. Судьи оценили прокат Миуры и Кихары в рекордные 158,13 балла.
Таким образом, японцы впервые в своей карьере завоевали золото Игр.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 231,24
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 221,75
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,09
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен российской спортивной парой Александр Галлямов/Анастасия Мишина (157,46 балла). Они достигли этого 13 января 2022 года на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония). Галлямов и Мишина не были допущены на Олимпийские игры-2026 в Италии.
