Украина завершила Паралимпиаду-2026 в топ-7 медального зачета
Сине-жёлтые завоевали 19 наград
10 минут назад
Сборная Украины завершила выступления на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Национальная команда завоевала 19 наград: 3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых.
На Играх-2026 Украина была представлена рекордным составом из 35 человек (25 спортсменов и 10 гидов).
В общем медальном зачете первое место занял Китай, второе — США.
Медальный зачет
