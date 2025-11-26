В Греции состоялась церемония зажжения огня к зимней Олимпиаде-2026
Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы изменили место проведения
22 минуты назад
Фото: Getty Images
В Греции состоялась официальная церемония зажжения олимпийского огня к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.
Из-за непогоды традиционный ритуал пришлось перенести со стадиона в закрытое помещение рядом с храмом Геры.
После зажжения стартует эстафета олимпийского огня: сначала он пройдет по территории Греции, после чего будет передан Италии — стране-хозяйке зимних Игр.
Зимняя Олимпиада-2026 начнется 6 февраля.
Равенство на максимуме: почему Олимпийские игры-2026 станут историческими.
Поделиться