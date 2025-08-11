Украинский боец муай-тай Дмитрий Шелесько в комментарии Tribuna.com поделился эмоциями после завоевания золота на Всемирных играх-2025.

«Конечно, было трудно, потому что это очень хороший боец, это был претендент на первое место (прим. – Хашем Руа Гордон из Израиля). Я уже с ним боксировал в 2024 году на чемпионате мира, и также у него выигрывал.

Очень часто смотрел, как он боксирует на профессиональном ринге. Он показывает очень-очень хороший уровень тайского бокса.

Мой тренер дал мне установку, уверенность, что мне нужно было делать, как проводить этот бой. Я более-менее выполнил».