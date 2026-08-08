Чукановская — чемпионка Европы-2026 по хай-дайвингу
Для сине-желтых это вторая медаль высшего достоинства на текущем континентальном первенстве
Фото: Федерация дайвинга Украины
Украинская спортсменка Нелли Чуканивская завоевала золотую награду на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта в дисциплине хай-дайвинг.
За свое выступление украинка получила от судей 324,70 баллов.
Серебряной призёркой стала итальянка Элиза Косетти (297,20 баллов), а бронзу завоевала представительница Германии Майке Елена Хальбиш (292,15 баллов).
Это первая в истории Украины золотая медаль в женском хай-дайвинге на ЧЕ по водным видам спорта. В общем, для нашей сборной это уже вторая награда высшего достоинства на континентальном первенстве-2026.
Бочек и Карнафель завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 3-м трамплина.
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