Денис Седашов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в Instagram обратилась к гражданам США с призывом не оставаться в стороне в ситуации вокруг нового «мирного плана», предложенного Вашингтоном.

Мои дорогие американские друзья, время высказаться именно сейчас. Если вы верите в свободный и справедливый мир, вы не можете молчать, пока Украине навязывают неприемлемый «мирный план». Свяжитесь сегодня с вашими избранными представителями. Дайте знать о своей позиции и поддержите Украину. Лилия Подкопаева

СМИ сообщают, что в США требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение «до Дня благодарения», то есть 27 ноября.

Владимир Кличко назвал мирный план США для Украины «планом капитуляции».