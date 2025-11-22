«Время высказаться». Подкопаева осудила новый «мирный план» США
Украинка заявила, что новый «мирный план», переданный Украине, содержит опасные уступки России
около 2 часов назад
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в Instagram обратилась к гражданам США с призывом не оставаться в стороне в ситуации вокруг нового «мирного плана», предложенного Вашингтоном.
Мои дорогие американские друзья, время высказаться именно сейчас. Если вы верите в свободный и справедливый мир, вы не можете молчать, пока Украине навязывают неприемлемый «мирный план».
Свяжитесь сегодня с вашими избранными представителями. Дайте знать о своей позиции и поддержите Украину.
СМИ сообщают, что в США требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение «до Дня благодарения», то есть 27 ноября.
Владимир Кличко назвал мирный план США для Украины «планом капитуляции».