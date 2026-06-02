НОК Украины назвал лучших спортсменов и тренеров мая
Лауреатами стали Онофрийчук и Полторак
около 4 часов назадПодписаться в
Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца» по итогам мая 2026 года.
Лучшей спортсменкой мая признана Таисия Онуфрийчук. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в городе Варна (Болгария) она завоевала бронзовую медаль в личном многоборье. Гимнастка получает это признание второй раз в карьере — в прошлом году НОК также отметил ее за медальные достижения на европейском первенстве.
Статус лучшей тренерки мая получила Ирина Дерюгина — личный наставник Онуфрийчук и президент Украинской федерации гимнастики.
В номинации «Лучшая юная спортсменка мая» победу одержала Мария Полторак. Борец стала серебряной призеркой чемпионата Европы по женской борьбе среди кадетов (до 17 лет) в весовой категории до 57 кг. Лучшим тренером юной спортсменки признан ее личный наставник Александр Подольский.
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