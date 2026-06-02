Денис Седашов

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила лауреатов традиционного конкурса «Лучший спортсмен месяца» по итогам мая 2026 года.

Лучшей спортсменкой мая признана Таисия Онуфрийчук. На чемпионате Европы по художественной гимнастике в городе Варна (Болгария) она завоевала бронзовую медаль в личном многоборье. Гимнастка получает это признание второй раз в карьере — в прошлом году НОК также отметил ее за медальные достижения на европейском первенстве.

Статус лучшей тренерки мая получила Ирина Дерюгина — личный наставник Онуфрийчук и президент Украинской федерации гимнастики.

В номинации «Лучшая юная спортсменка мая» победу одержала Мария Полторак. Борец стала серебряной призеркой чемпионата Европы по женской борьбе среди кадетов (до 17 лет) в весовой категории до 57 кг. Лучшим тренером юной спортсменки признан ее личный наставник Александр Подольский.

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