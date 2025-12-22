Денис Седашов

В Подольском районе столицы продолжается восстановление учебно-спортивной базы «Спартак», которую в конце 2023 года передали из государственной собственности в коммунальную. До конца этого года там завершат работы по благоустройству входной группы и забора, а также при содействии депутатов Киевсовета установят спортивную площадку с Street workout. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Елена Говорова.

Восстановление «Спартака» – это инвестиция не только в инфраструктуру, но и в здоровье киевлян, развитие спорта и реабилитацию наших ветеранов и ветеранок. Шаг за шагом возвращаем этому месту жизнь, чтобы оно снова стало местом силы, тренировок и поддержки для спортсменов и сообщества. Мы изменяем не только инфраструктуру, но и его визуальную и смысловую идентичность. При обновлении входной группы убираем устаревшие символы, чтобы комплекс ассоциировался не с московским футбольным клубом, а с именем известного римского гладиатора – символом силы, свободы и борьбы. Олена Говорова

В частности, как сообщила заместитель главы КГГА, там проведены следующие работы:

капитально отремонтировали систему отопления;

отремонтировали раздевалки и места общего пользования, а также зал легкой атлетики для подготовки спортсменов в холодное время года;

открыли зал силовой и кардиоподготовки;

гидроизолировали кровлю трибун;

за счет собственных средств восстановили природное покрытие многофункциональной площадки, где на постоянной основе проводятся национальные соревнования по регби и тренировки воспитанников ДЮСШ по футболу и регби;

отремонтировали гостиницу для проживания спортсменов;

обустроили внешнее освещение на территории стадиона;

при содействии депутатов Киевсовета установили уличные тренажеры силовой подготовки;

капитально отремонтировали системы пожаротушения в спорткомплексе с трибунами и админкорпусом и в гостинице.

Кроме того, за внебюджетные средства восстановили и открыли реабилитационный центр для спортсменов и ветеранов.

