В Чэнду состоялась церемония закрытия Всемирных игр-2025
Украина завершила турнир на третьем месте в медальном зачете
около 1 часа назад
Всесветные игры-2025 / Фото - theworldgames.org
В воскресенье, 17 августа, состоялась церемония закрытия Всемирных игр-2025 в Чэнду (Китай).
Сборная Украины завершила турнир на третьем месте в медальном зачете. Всего в активе украинцев 44 награды: 16 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.
Отметим, что на Всемирных играх представлены дисциплины, не включенные в программу Олимпийских игр.
Напомним, украинка Дарья Русаненко установила мировой рекорд на Всемирных играх.
Поделиться