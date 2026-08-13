Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения против россиян
Атлеты из страны-террористки смогут соревноваться под своим флагом
Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) полностью отменила санкции против российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Лица, имеющие российские паспорта или спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях WDSF в соответствии с общими нормативными требованиями, применимыми ко всем участникам. Вступление в организацию и соответствие требованиям по-прежнему регулируются уставом WDSF, правилами соревнований, лицензионными требованиями, дисциплинарными положениями и антидопинговыми обязательствами.
МОК вернул на свой официальный сайт страницу Олимпийского комитета России.