Украинская прыгунья в воду Ксения Байло прокомментировала завоевание бронзовой медали чемпионата Европы-2026 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в дуэте с Софией Выставкиной.

Спортсменка отметила, что ключевым моментом финала стал четвертый — самый сложный прыжок в программе. Несмотря на то, что дуэт сформировался только в начале года, спортсменкам удалось проявить ментальную стойкость и завоевать награду. Слова приводит Суспільне Спорт.

Именно четвертым прыжком – три с половиной оборота под себя – мы завоевали эту бронзу. Это самый сложный прыжок в нашей программе, с «звёздочкой». Я была очень рада, что мы его точно выполнили. На тренировках более легкие прыжки получались хорошо, а этот иногда нет, поэтому за него я волновалась больше всего. Когда я выплыла и услышала, как трибуны кричат, то поняла, что у Сони этот прыжок тоже вышел, и с радостью осознала, что есть большой шанс на медаль.

Мы начали прыгать вместе в начале года – это очень мало для таких серьезных стартов. Взять награду на этих соревнованиях – это пик наших возможностей на данный момент.

Ментально мы очень подходим друг другу. Обе достаточно спокойные, не паникуем, поддерживаем друг друга. Много смеемся на тренировках, даже во время соревнований можем посмеяться или рассказать шутку. Мне с ней очень спокойно. Вижу в ней уверенность: несмотря на нехватку опыта выступлений на таком уровне, она стоит рядом на вышке, вообще не волнуется и чётко понимает, что должна делать.

У меня были ошибки: и на три с половиной оборота вперёд, и на последнем прыжке на винтах. Но они были не очень грубые, поэтому считаю, что выступление было хорошим. Не на 10 из 10, но за синхронные соревнования я бы поставила себе 7 – нормально, есть над чем работать. Думаю, в миксте с Алексеем Середой я исправлю эти ошибки, и мы будем бороться за золото.