Баева – о победе на ЧМ-2025: «Очень трудно в это поверить. Мы очень ждали этого момента...»
Капитан сборной Украины не сдерживала эмоций после триумфа
около 2 часов назад
Сборная Украины по художественной гимнастике / Фото - Facebook
Капитан сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях Диана Баева прокомментировала завоевание золота на чемпионате мира в групповых упражнениях.
«Очень трудно в это поверить. Мы очень ждали этого момента, когда будем на этой первой ступеньке пьедестала, услышим гимн, будем его петь...
И вообще были мурашки по коже, когда уже стояли, пели гимн. Только сейчас потихоньку приходит ощущение и начинаем понимать, что мы – чемпионки мира».
Напомним, сборная Украины завоевала первое за 23 года золото чемпионатов мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях.