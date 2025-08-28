Капитан сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях Диана Баева прокомментировала завоевание золота на чемпионате мира в групповых упражнениях.

«Очень трудно в это поверить. Мы очень ждали этого момента, когда будем на этой первой ступеньке пьедестала, услышим гимн, будем его петь...

И вообще были мурашки по коже, когда уже стояли, пели гимн. Только сейчас потихоньку приходит ощущение и начинаем понимать, что мы – чемпионки мира».