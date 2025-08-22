Владимир Кириченко

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается чемпионат мира-2025 по художественной гимнастике.

Спортсменки завершили квалификацию в индивидуальном турнире, выступив в упражнениях с булавами и лентой.

В финал личного многоборья квалифицировались Таисия Онофрийчук (2-е место с 90,150 балла) и Полина Карика (10-я с 83,900 балла). В результат учитываются 3 высших оценки из 4 видов.

Впервые с 2021 года в финале ЧМ в многоборье Украину представят две гимнастки. На соревнованиях в Китакюсю в финал квалифицировались Виктория Оноприенко и Христина Пограничная.

За медали многоборья будут бороться 18 гимнасток.

Чемпионат мира-2025. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Индивидуальное многоборье. Квалификация

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 92,850

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 90,150

3. Стилиана Николова (Болгария) – 88,800

4. София Раффаэли (Италия) – 87,350

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 86,300

...

10. Полина Карика (Украина) – 83,900

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025.