Впервые с 2021 года в финале многоборья на ЧМ Украину представят две гимнастки
Лидер квалификации – спортсменка из Германии
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается чемпионат мира-2025 по художественной гимнастике.
Спортсменки завершили квалификацию в индивидуальном турнире, выступив в упражнениях с булавами и лентой.
В финал личного многоборья квалифицировались Таисия Онофрийчук (2-е место с 90,150 балла) и Полина Карика (10-я с 83,900 балла). В результат учитываются 3 высших оценки из 4 видов.
Впервые с 2021 года в финале ЧМ в многоборье Украину представят две гимнастки. На соревнованиях в Китакюсю в финал квалифицировались Виктория Оноприенко и Христина Пограничная.
За медали многоборья будут бороться 18 гимнасток.
Чемпионат мира-2025. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Индивидуальное многоборье. Квалификация
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 92,850
2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 90,150
3. Стилиана Николова (Болгария) – 88,800
4. София Раффаэли (Италия) – 87,350
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 86,300
...
10. Полина Карика (Украина) – 83,900
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2025.
