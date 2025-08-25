Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина прокомментировала победу команды в групповых упражнениях на чемпионате мира-2025 в Рио-де-Жанейро.

«Мы, в первую очередь, команда, и сегодня День Независимости Украины. Думаю, что это мотивировало нас больше всего поднять флаг для всех людей в Украине, которые выживают каждую секунду.

У нас не было возможности тренироваться и просто никогда не знаешь, будешь ли жить в следующую секунду. Сегодня для нас было невероятно важно это сделать. И мы это сделали.

Спасибо, Бразилия. Я также очень близка к футболу, знаете? Так что для меня было невероятно создать этот момент в Бразилии. Спасибо, Бразилия. Спасибо всем болельщикам, спасибо за любовь и поддержку. Невероятные, лучшие люди».