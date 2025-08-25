Блохина: «День Независимости – это мотивировало нас больше всего поднять флаг для всех людей в Украине»
Наставница нашей сборной – о победе команды на ЧМ-2025
около 2 часов назад
Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина прокомментировала победу команды в групповых упражнениях на чемпионате мира-2025 в Рио-де-Жанейро.
«Мы, в первую очередь, команда, и сегодня День Независимости Украины. Думаю, что это мотивировало нас больше всего поднять флаг для всех людей в Украине, которые выживают каждую секунду.
У нас не было возможности тренироваться и просто никогда не знаешь, будешь ли жить в следующую секунду. Сегодня для нас было невероятно важно это сделать. И мы это сделали.
Спасибо, Бразилия. Я также очень близка к футболу, знаете? Так что для меня было невероятно создать этот момент в Бразилии. Спасибо, Бразилия. Спасибо всем болельщикам, спасибо за любовь и поддержку. Невероятные, лучшие люди».
Последний раз Украина завоевывала золото на чемпионате мира в 2013 году, тогда Анна Ризатдинова победила в упражнении с обручем на домашнем турнире в Киеве.
Также это первая победа Украины на ЧМ в групповых упражнениях с 2002 года.
Напомним, Таисия Онофрийчук завоевала первую в карьере личную медаль чемпионата мира-2025.
Поделиться