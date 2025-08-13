Денис Седашов

Определён состав национальной команды Украины по художественной гимнастике на чемпионат мира-2025 в бразильском Рио-де-Жанейро. Сообщает Суспільне Спорт.

В квалификации со всеми четырьмя предметами — булавами, лентой, обручем и мячом — будут соревноваться Таисия Онуфрийчук и Полина Карика.

В групповых упражнениях Украину представят — Елизавета Азза, Диана Баева, Надежда Юрина, Валерия Перемета, Киара Ширикина и Александра Ющак.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа 2025 года.

Онуфрийчук завоевала четыре медали на турнире в Румынии.