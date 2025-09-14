Карика выиграла золото в упражнениях с булавами на Гран-при в Брно
Четвертой стала Таисия Онофрийчук
39 минут назад
Фото: Мария Музиченко
Украинская гимнастка Полина Карика завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на этапе Гран-при в Брно, набрав 28,300 балла.
Ее соотечественница Таисия Онофрийчук с результатом 27,350 балла заняла четвертое место.
Ранее на этом этапе Онофрийчук стала победительницей в многоборье, упражнениях с обручем и мячом. Карика же завоевала бронзу в многоборье и упражнениях с обручем, а также серебро в финале с мячом.
