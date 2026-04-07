Титулованная украинская гимнастка Таисия Онофрийчук на своей странице в Instagram подвела итоги своих выступлений на этапе Кубка мира в Софии, где она завоевала 4 золотые награды.

«World Cup. Хочу поблагодарить всю команду за этот старт. Спасибо тренерам за поддержку, веру в меня и силу, которую вы мне даёте – без вас этого бы не было.

Этот старт был морально тяжёлым, потому что не все понимают, через что мы проходим каждый день. Украину и наши города постоянно обстреливают, и только благодаря нашим военным у нас есть возможность выезжать на соревнования, соревноваться и представлять страну на международной арене. Безмерная благодарность ВСУ за каждый день жизни, за каждое утро, когда мы снова можем дышать небом.

Даже когда мы на соревнованиях, мысли остаются дома. Мы не спим спокойно, потому что сердце всегда рядом с Украиной и нашими близкими. Мы знаем, что такое страх, боль и потери – и именно это делает нас ещё сильнее и упорнее в борьбе.

Хочу отдельно поблагодарить всех, кто поддерживал, волновался и болел за меня. Ваши сообщения, голоса, слова и тепло ощущались на каждом шагу. Вы добавляете мне сил тогда, когда кажется, что сил уже нет.

Вы – моя опора, моя мотивация и моя вера. Вместе мы несокрушимы».