Денис Седашов

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала две золотые и одну серебряную медали в финалах отдельных видов на Кубке мирового вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока.

Онофрийчук заняла первое место в упражнениях с обручем, набрав 28,850 балла и обогнав на 0,2 балла Дарью Варфоломееву из Германии. Второе золото украинка завоевала в упражнениях с лентой с результатом 28,000 баллов, опередив Тахмину Икромову из Узбекистана (27,850).

В соревнованиях с мячом Онофрийчук выиграла серебряную награду (28,100 балла), уступив Лилиане Левинской из Польши. В финале с булавами украинская гимнастка заняла четвертое место с результатом 28,400 балла.

Накануне спортсменка стала серебряной призёркой в многоборье.