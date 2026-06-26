Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и народная депутат Ольга Саладуха прокомментировала снятие сборной россии по художественной гимнастике с Кубка мирового вызова в румынском городе Клуж-Напока.

Причиной бойкота со стороны рф стала позиция мэра города Эмиля Бока, который анонсировал запрет на использование российского флага и гимна во время соревнований.

В румынском городе Клуж-Напока произошло событие, которое может стать важным прецедентом для блокировки возвращения россиян в большой спорт.

Мэр города запретил использовать флаг и гимн России на соревнованиях Кубка мирового вызова под эгидой Международной федерации гимнастики.

Он вполне логично обосновал свою позицию. Когда общественность согласилась принимать турнир, действовало правило о том, что национальная символика государства-агрессора запрещена.

Однако в мае этого года федерация под давлением российского лобби сняла с России и Беларуси все ограничения. При этом Европейский гимнастический союз еще не ратифицировал это решение.

Принимающая сторона оказалась перед сложным выбором: отступить от своих принципов или отстаивать их до конца. Румыны выбрали второй вариант, за что я им чрезвычайно благодарна.

Ожидаемо россияне «обиделись» и отказались от участия в соревнованиях. И это лучшее, что они могли сделать для мировой гимнастики и для всего спортивного сообщества.

Этот кейс демонстрирует – у людей, которые отстаивают истинные олимпийские принципы, есть еще много возможностей для борьбы и победы.

Поэтому Украине следует активно работать с дружественными государствами, куда представители РФ приезжают соревноваться. Их можно и нужно остановить. Вариантов множество: от персональных санкций (например, запрет на въезд) до ограничений на самом турнире со стороны организаторов.

Агрессор ошибается, если думает, что карт-бланш от МОК и федерации откроет ему все двери. Есть много людей, институтов и государств, которые и дальше готовы защищать честный спорт.