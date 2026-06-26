Россия из-за запрета национальной символики отказалась от участия в Кубке мирового вызова
Турнир стартует 26 июня
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Кубке мирового вызова, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.
Причиной является то, что мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок анонсировал запрет на использование флага и гимна России на турнире.
Напомним, 18 мая Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение отменить все ограничения, которые применялись к российским и белорусским спортсменам с февраля 2022 года.
Однако Бок отметил, что эти новые правила не действовали на момент заключения соглашения об организации этих соревнований, поэтому обратился к World Gymnastics с просьбой применять регламент, который действовал на тот момент, когда город согласился организовать турнир.
Турнир пройдет 26-28 июня.
29 июня состоится ассамблея European Gymnastics, где должно рассматриваться ратификация решения о снятии санкций с россиян и белорусов.
Ранее стало известно, что сборная Украины использует максимальную квоту на ЧМ-2026 по художественной гимнастике.
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