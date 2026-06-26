Владимир Кириченко

Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Кубке мирового вызова, который проходит в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Причиной является то, что мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок анонсировал запрет на использование флага и гимна России на турнире.

Напомним, 18 мая Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение отменить все ограничения, которые применялись к российским и белорусским спортсменам с февраля 2022 года.

Однако Бок отметил, что эти новые правила не действовали на момент заключения соглашения об организации этих соревнований, поэтому обратился к World Gymnastics с просьбой применять регламент, который действовал на тот момент, когда город согласился организовать турнир.

Турнир пройдет 26-28 июня.

29 июня состоится ассамблея European Gymnastics, где должно рассматриваться ратификация решения о снятии санкций с россиян и белорусов.

Ранее стало известно, что сборная Украины использует максимальную квоту на ЧМ-2026 по художественной гимнастике.