Титулованная украинская гимнастка Виктория Оноприенко в Instagram отреагировала на поступок Софии Краинской и Варвары Чубаровой. На юниорском первенстве континента в Болгарии украинки демонстративно закрыли лица и надели наушники во время звучания гимнов стран-агрессорок.

Оноприенко полностью поддержала юных коллег по сборной и жестко раскритиковала организаторов соревнований за возвращение представителей РФ и Беларуси на международные турниры с использованием их государственной символики.

Моя искренняя поддержка девочкам. Позор всем, кто принял решение о допуске под национальной символикой гимнасток, которые представят страны-агрессоры. Гимн России и Беларуси на ЧЕ – это откровенное издевательство над украинскими спортсменами, это как запуск ракет, которыми нас регулярно обстреливают на глазах у всего мира. Виктория Оноприенко

