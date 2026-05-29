Оноприенко — о демарше украинок на ЧЕ: Гимны России и Беларуси на турнире – это открытое издевательство.
Украинка сравнила российский и белорусский гимны на арене с регулярными ракетными ударами
Титулованная украинская гимнастка Виктория Оноприенко в Instagram отреагировала на поступок Софии Краинской и Варвары Чубаровой. На юниорском первенстве континента в Болгарии украинки демонстративно закрыли лица и надели наушники во время звучания гимнов стран-агрессорок.
Оноприенко полностью поддержала юных коллег по сборной и жестко раскритиковала организаторов соревнований за возвращение представителей РФ и Беларуси на международные турниры с использованием их государственной символики.
Моя искренняя поддержка девочкам. Позор всем, кто принял решение о допуске под национальной символикой гимнасток, которые представят страны-агрессоры.
Гимн России и Беларуси на ЧЕ – это откровенное издевательство над украинскими спортсменами, это как запуск ракет, которыми нас регулярно обстреливают на глазах у всего мира.
