Владимир Кириченко

Стало известно, сколько спортсменок представят Украину на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Украинская команда использует максимальную квоту на ЧМ и заявит трех гимнасток в индивидуальной программе и 6 – в составе команды в групповых упражнениях.

Это право сборная завоевала на прошлом Евро, став одной из 12 европейских команд, которая может заявить 2-3 гимнастки в личных упражнениях.

Последний раз Украину на ЧМ представляло 3 гимнастки в личных соревнованиях в 2022 году, тогда в Софии выступали Виктория Оноприенко, Полина Карика и Полина Городничая.

ЧМ-2026 пройдет с 12 до 16 августа во Франкфурте, Германия.

Напомним, украинка Таисия Онофрийчук стала бронзовой призёркой чемпионата Европы-2026.