Денис Седашов

Украинский дуэт Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали вице-чемпионами Европы по стрельбе из винтовки с трёх позиций на дистанции 50 метров. Континентальное первенство в эти дни проходит в хорватском Осиеке.

Украинские атлеты уверенно преодолели квалификацию, показав второй результат и выйдя в финал.

В решающем противостоянии за золотые награды Дудка и Кулиш встретились со сборной Норвегии. Матч завершился со счётом 16:10 в пользу норвежских стрелков.

Турнир продлится до 18 мая.

Для сборной Украины это уже вторая медаль на текущем чемпионате Европы.