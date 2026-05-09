Дудка и Кулиш стали вице-чемпионами Европы по пулевой стрельбе
около 1 часа назад
Украинский дуэт Дарья Дудка и Сергей Кулиш стали вице-чемпионами Европы по стрельбе из винтовки с трёх позиций на дистанции 50 метров. Континентальное первенство в эти дни проходит в хорватском Осиеке.
Украинские атлеты уверенно преодолели квалификацию, показав второй результат и выйдя в финал.
В решающем противостоянии за золотые награды Дудка и Кулиш встретились со сборной Норвегии. Матч завершился со счётом 16:10 в пользу норвежских стрелков.
Турнир продлится до 18 мая.
Для сборной Украины это уже вторая медаль на текущем чемпионате Европы.
