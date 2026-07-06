Денис Седашов

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из Эстонии в Испанию. Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз.

Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) приняла решение о переносе соревнований, поскольку этот турнир является квалификационным к Олимпийским играм-2028 и Европейским играм-2027. Согласно регламенту ESC, все спортсмены, имеющие лицензионное право на участие, должны получить возможность соревноваться.

В то же время Эстония на государственном уровне запрещает гражданам России и Белоруссии участвовать в международных стартах на своей территории.

Президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус подчеркнул, что страна не отступит от своей позиции ради турнира:

Понятно, жаль, что мы не будем иметь возможности принять чемпионат... Мы понимаем, что в случае с олимпийскими квалификационными соревнованиями ESC исходит из принципа, что все спортсмены, имеющие право на участие, должны иметь возможность соревноваться. Однако Эстонский стрелковый союз руководствуется принципами Эстонского государства.

Украинские стрелки завоевали золото ЧЕ по стрельбе из центробойного пистолета.