Украинские стрелки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из центробойного пистолета
Медаль высшего качества завоевали Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак
около 2 часов назад
Фото: Федерация стрельбы Украины
Сборная Украины продолжает успешные выступления на чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке. Очередной день соревнований принес украинской команде золотую награду в стрельбе из центробойного пистолета на дистанции 25 метров.
Обладателями медали высшего достоинства стали: Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак.
Украинские стрелки завоевали еще четыре медали на ЧЕ-2026 в Осиеке.
