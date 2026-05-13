Денис Седашов

Сборная Украины добавила в копилку еще четыре награды чемпионата Европы-2026 по пулевой стрельбе, который продолжается в хорватском Осиеке. Медальный успех был зафиксирован в стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 метров.

Мужская команда в составе Игоря Соловья, Виктора Банькина и Олега Омельчука стала чемпионом Европы. Украинское трио набрало 1657 очков, уверенно заняв первое место в командном зачете.

В личном первенстве Игорь Соловей завоевал серебро. Он лишь на три пункта уступил победителю — латвийцу Эмилсу Вассерманису.

Украинские юниоры поддержали успех взрослых, также завоевав командное золото. Максим Каминский, Максим Гимон и Иван Мартинюк показали результат 1619 очков. Кроме того, Максим Каминский добавил в актив сборной индивидуальную бронзу (545 очков).

