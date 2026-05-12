Денис Седашов

Сборная Украины завоевала еще семь наград на чемпионате Европы-2026 по пулевой стрельбе, который продолжается в хорватском Осиеке.

Главным героем дня стал Владимир Пастернак, который выиграл золотую медаль в стрельбе из стандартного пистолета (25 м) с результатом 571 балл. Бронзовую награду в этой же дисциплине завоевал Павел Коростылев (569), а общие показатели украинцев, включая результат Максима Городинца, позволили мужской сборной выиграть командный зачет с суммой 1700 очков.

Женская команда также не осталась без медалей — титулованная Елена Костевич завоевала серебро в личном первенстве, а её общий результат с Анастасией Немец и Юлией Коростылевой принёс Украине серебряные награды в командном зачёте.

Помимо взрослых стрелков, успех праздновали и юниоры — Владислав Медушевский стал чемпионом Европы в стрельбе с 25 метров, а Алексей Цион пополнил копилку сборной бронзовой медалью.

