Денис Седашов

Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала еще две медали на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия) — мужская и женская команды стали обладателями бронзовых наград.

В командных соревнованиях по стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров) Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак заняли третье место с результатом 1722-52x.

Женская сборная в составе Елены Костевич, Юлии Коростылевой и Анастасии Немец также завоевала «бронзу» в стрельбе из пистолета на 25 метров. В решающем матче украинские спортсменки победили Польшу со счетом 12:4.

В активе украинской сборной в Осиеке 4 награды: 1 серебряная и 3 бронзовые.

Турнир продлится до 18 мая.

