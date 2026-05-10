Сборная Украины завоевала еще две медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе.
Мужская и женская команды стали обладателями бронзовых наград
около 1 часа назад
Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала еще две медали на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия) — мужская и женская команды стали обладателями бронзовых наград.
В командных соревнованиях по стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров) Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак заняли третье место с результатом 1722-52x.
Женская сборная в составе Елены Костевич, Юлии Коростылевой и Анастасии Немец также завоевала «бронзу» в стрельбе из пистолета на 25 метров. В решающем матче украинские спортсменки победили Польшу со счетом 12:4.
В активе украинской сборной в Осиеке 4 награды: 1 серебряная и 3 бронзовые.
Турнир продлится до 18 мая.
Дудка и Кулиш стали вице-чемпионами Европы по пулевой стрельбе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05