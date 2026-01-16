Клименко завоевал бронзу Евро U20 по скелетону
Победителем стал Давис Валдовскис
около 2 часов назад
Фото: димониасик
Украинский скелетонист Владислав Клименко стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров в возрастной категории U20. Континентальное первенство состоялось в немецком Винтерберге.
16-летний украинец по итогам двух заездов показал третий результат, завершив соревнования с общим временем 1:54,94.
Владислав уступил лишь представителям Латвии — Давису Валдовскису и Эмилсу Индриксону, которые заняли первое и второе места соответственно.
Украина получила одну лицензию на Олимпиаду-2026 в скелетоне.
