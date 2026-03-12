Денис Седашов

Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал двукратным чемпионом мира среди юниоров, одержав победы сразу в двух возрастных категориях — U20 и U23.

Мировое первенство проходит в немецком Альтенберге. 18-летний украинец показал лучший результат по итогам двух заездов.

В первой попытке Лавренюк стал лидером с временем 56,31 секунды и опередил ближайшего соперника на 0,29 секунды. Во втором заезде украинец показал третий результат (57,21), однако по сумме двух попыток сохранил первую позицию и выиграл «золото» с преимуществом 0,18 секунды.

Для Лавренюка это уже второе «золото» на юниорских чемпионатах мира. В прошлом году он победил в категории U20, а в соревнованиях среди спортсменов до 23 лет занял четвертое место.

