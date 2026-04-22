Норвегия вслед за Польшей отказалась принимать турниры по водным видам спорта с участием российских атлетов
Еще одна европейская страна отказалась принимать спортсменов из РФ и РБ
около 1 часа назад
Норвежская федерация плавания официально отказалась от проведения международных соревнований под эгидой World Aquatics, к которым допущены представители россии и белоруссии под своими национальными флагами.
Об этом сообщил президент норвежской федерации Като Братбакк в комментарии Reuters.
Наша позиция ясна. Мы не собираемся принимать какие-либо чемпионаты, пока Россия и Беларусь на взрослых и юниорских турнирах имеют полный доступ и могут использовать свои флаги и гимны.
Таким образом, Норвегия поддержала аналогичную позицию Польши.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05