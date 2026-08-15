Немец Либманн установил новый мировой рекорд в плавании на 1500 метров вольным стилем
Спортсмен превзошел предыдущее мировое достижение американца Бобби Финке с ОИ-2024
Немецкий пловец Йоханнес Либманн завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы-2026 в Париже.
В финале Либманн показал результат 14:26.79 минуты, установив новый мировой рекорд. Серебряного призера Залана Саркани из Венгрии он опередил на 12 секунд.
Немец улучшил прежнее мировое достижение американца Бобби Финке с Олимпиады-2024 (14:30.67) почти на четыре секунды.
Это вторая золотая награда Либманна на турнире.
Четырехкратный олимпийский чемпион Маршан выиграл первое в карьере золото чемпионата Европы.
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